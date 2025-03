Secoloditalia.it - Conte sproloquia da Fazio contro la Commissione Covid. FdI: venga in audizione anziché insultare (video)

Giuseppe, a 5 anni dal devastante lockdown,nel salotto amico di Fabiola. Un atteggiamento che non è passato inosservato ed è stato pesantemente criticato da FdI. «Esponenti No vax, pseudo-scienziati, guru e stregoni senza pubblicazioni scientifiche: è gravemente irrispettoso il frasario usato daper definire alcuni auditi in, cioè persone che hanno perso un loro caro, medici, infermieri, operatori sanitari e Forze dell’ordine che sono stati in prima linea per affrontare il virus». A evidenziarlo, in una nota, la deputata Alice Buonguerrieri.Per la capogruppo di Fratelli d’Italia inbicamerale d’inchiesta sul, «si accaniscecostoro soltanto perché le loro testimonianze smentiscono quanto lui vorrebbe farci credere sulla gestione della pandemia.