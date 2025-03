Ildifforme.it - Conte preoccupato per il piano di riarmo Ue: “Rischia di portarci in guerra, quello che serve è una difesa comune”

Leggi su Ildifforme.it

"Ciò cheè una efficienteeuropea e non riarmare i singoli Stati", ha spiegato il presidente del M5S, chiarendo che la logica delle deterrenza in questo specifico caso non regge, in quanto la Russia è ben più organizzata e armata rispetto all'UeL'articoloper ildiUe: “diincheè una” proviene da Il Difforme.