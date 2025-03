Thesocialpost.it - Conte litiga con Fazio a Che tempo che fa: “Diciamo no al piano di riarmo della von der Leyen”

Leggi su Thesocialpost.it

Durante la puntata di CheChe Fa andata in onda domenica 9 marzo sul Nove, Giuseppeè intervenuto per esprimere la sua posizione sui conflitti internazionali e sulle tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Ne è nato un aspro battibecco con in conduttore Fabio.Leggi anche: Trump, la lettera di Luciana Littizzetto da: “Non voglio essere come te”Leggi anche: Prodi ospite di: “dell’Europa necessario, dobbiamo farlo anche senza unanimità come con l’Euro”Critiche alla strategia europea sulla RussiaNel suo intervento, il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la gestione europeaguerra in Ucraina, sostenendo che le scelte strategiche adottate si siano rivelate fallimentari. “Trump ci sta sconvolgendo dicendo cose inquietanti, ma ha anche detto che battere militarmente la Russia è stata una follia e io lo dico da tre anni”, ha dichiarato