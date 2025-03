Ilnapolista.it - Conte l’aziendalista che valorizza le risorse umane, altro che talebano (il Napoli non gioca con la difesa a tre)

Leggi su Ilnapolista.it

La rivoluzione perpetua di AntonioDomenica 9 marzo 2025, nove mesi dopo l’inizio della sua esperienza al, Antonioha messo in campo untutto nuovo. Anzi, diciamola meglio: in occasione della partita di domenica 9 marzo 2025, contro la Fiorentina, Antonioha messo in campo unmai visto prima in questa stagione. E ilha battuto la Fiorentina proprio grazie alle scelte, alle intuizioni, quindi al lavoro del suo allenatore.È una notizia enorme, gigantesca. Perché sancisce – per la 395esima volta, quindi non ce n’era davvero bisogno – cheè un tattico estremamente raffinato, un allenatore lontanissimo daldi ferro di cui si è vaneggiato per molti anni. Ma soprattutto perché dimostra che trae ilsi è creato un legame forte.