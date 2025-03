Ilnapolista.it - Conte gioca col 4-2-4, altro che difesa a tre. McTominay non sai mai dove lo trovi (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

col 4-2-4,chea tre.non sai mailo)Ladello Sport, con Fabio Licari, analizza e commenta Napoli-Fiorentina 2-1.Molto meglio aveva cominciato la giornata, con una creatività tattica che ha messo in seria difficoltà il collega. Non è 3-5-2 quello del Napoli, ma una specie di 4-2-4 che si trasforma in continuazione grazie specialmente al movimento dei due presunti attaccanti laterali, Politano a destra ea sinistra. Presunti perché a ingabbiarli in un reparto si farebbe un torto. Lo scozzese fa l’attaccante aggiunto che non sai maisi: viaggia sul centrosinistra quasi fosse una mezzala, poi si allarga verso la fascia, da lì crossa o entra incrociando. Comunque non c’è contromisura. Ndour, a uomo su di lui, lo segue invano e si appiattisce in