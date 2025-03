Ilfattoquotidiano.it - Conte a Che tempo che fa: “Grillo? Non ci siamo più sentiti, non l’ho mai attaccato. Se vuole parlarmi mi chiama”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Beppe? Non cipiù, nonmai assolutamente”. Lo ha detto Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, ospite di Cheche fa, su Nove. “Però deve parlargli”, ha incalzato Fabio Fazio. “Se miparlare mi”, ha rispostonuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)L'articoloa Cheche fa: “? Non cipiù, nonmai. Semi” proviene da Il Fatto Quotidiano.