Consultazione Pubblica Agcom per le CDN nel Live Streaming delle Partite di Calcio

Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 6 marzo 2025, ha avviato un procedimento volto alla ricognizionecondizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal Codicecomunicazioni elettroniche alle Content Dery Network (CDN) per la distribuzione dei contenuti via Internet.L’approfondimento trae origine dal posizionamento dell’Autorità adottato con l’atto di indirizzo per il corretto dimensionamento e la dislocazione geografica della rete di distribuzione (CDN)didi serie A per le stagioni 2021-2024 in(delibera numero 206/21/CONS), e dalle successive attività di vigilanza e di confronto con il mercato.Il documento posto inricostruisce le modalità di distribuzione del traffico attraverso le diverse tipologie di CDN, evidenziando le principali relazioni tra i Content and Application Provider (CAP), i CDN provider e gli operatori di comunicazione elettronica, volte a ottimizzare la distribuzione dei contenuti.