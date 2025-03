Sport.quotidiano.net - Consiglio Federale. Criteri ripescaggi. La precedenza va all’Inter ‘due’

Ildella Figc ha deliberato in merito aidio in Serie C per la prossima stagione sportiva (2025/2026). La decisione è stata presa prima dell’Assemblea elettiva che ha poi portato alla conferma del presidente Gabriele Gravina. In caso di vacanza di organico, l’ordine diper isarà il seguente: eventuale nuova seconda squadra di Serie A (l’Inter sta già scaldando il motore), una società di Serie D e una società di Lega Pro. Ilha inoltre approvato ie i termini per le eventuali riammissioni ai campionati di Serie A e B per le società retrocesse dalle medesime competizioni, nonché i, i termini e le procedure per la determinazione della graduatoria delle eventuali seconde squadre che si candidassero alla integrazione dell’organico della terza categoria.