Lettera43.it - Congresso della Lega, la candidatura unica di Salvini non cancella i malumori

Leggi su Lettera43.it

Uncon tanta polvere nascosta sotto il tappeto. La prima assisestoriapremier, il partito personale fondato davanti a un notaio a fine 2017, cela falde in movimento sotto la superficie apparentemente rassicurantedel segretario uscente. A meno di sorprese dell’ultima ora,dovrebbe infatti essere confermato alla guida del partito il primo fine settimana di aprile alla Fortezza da Basso di Firenze. Le votazioni inizieranno nel primo pomeriggio di domenica 6 mentre la giornata di sabato sarà dedicata al dibattito. Ma non è detto che alla fine si voterà realmente: alla fine in questi casi molto spesso (inquasi sempre, ma è successo anche all’ultimodi Forza Italia, che ha eletto Antonio Tajani segretario) si procede per acclamazione.