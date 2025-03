Biccy.it - Confidenza di Fedez sul suo amore da recuperare: la frase che forse non pensa davvero

Lo youtuber Alessandro Della Giusta ha seguitoper dieci giorni, così da documentare tutto il suo periodo sanremese. Nella prima parte del reportage confezionato da Alessandro abbiamo visto il rapper milanese nei giorni precedenti al Festival, tra preoccupazioni, crisi, ansia e telefonate con Corona (per cercare di bloccare la puntata di Falsissimo su Chiara Ferragni). Il secondo capitolo di “Battito, scandali, musica e divertimento, com’èsenza filtri” è stato incentrato sulla musica, la stessa musica che ha spazzato via le polemiche e l’attenzione morbosa per il privato del cantante. Nel filmato, l’unico momento che non ha a che fare con esibizioni e canzoni, è quando Federico fa unaa Della Giusta e gli rivela che peril suo verosarebbe disposto a rinunciare a tutto.