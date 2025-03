Internews24.com - Conferenza stampa Van Persie: «Inter bella da vedere, abbiamo delle chance di qualificazione? Dico questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVan, le dichiarazioni del tecnico del Feyenoord verso la partita di San Siro contro l’di Simone InzaghiVan, le parole del tecnico olandese versoFeyenoord, le dichiarazioni della vigilia.STOP – «Noi ci siamo allenati sabato e domenica. Ho visto la partita col Monza, è l’che conosciamo: è bello vederla giocare, fa sempre ottime cose in attacco, in difesa, in transizione. È una grande sfida, ma avremo: loro hanno il loro modo di giocare e funziona molto bene, ma anche contro una squadra molto forte avremo sempreoccasioni estudiato dove possono arrivare. È il bello dello sport, del calcio. C’è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola. Paixao? È un peccato, ha avuto un problemino: può sempre succedere»MIRACOLI – «Non parto dalla mia esperienza, ci sono tanti esempi di squadre che hanno sorpreso.