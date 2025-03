Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta post Juve Atalanta: «Il rigore è discutibile e ha scombussolato tutto. In questa squadra tutte le partite sono fondamentali. Su Yildiz e i cambi…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni dopo il match della 28ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –ha parlato indopo. Le dichiarazioni dopo il match della 28ª giornata di Serie A 2024/25.SULLA SCONFITTA – «L’ha meritato la vittoria. Sapevamo il livello dell’avversario, dell’idea di gioco. Abbiamo iniziato bene la partita poi dopo su questo episodio delabbiamo avuto grande difficoltà nell’interpretare la partita nel modo giusto cercando di andare in avanti, sbilanciandosi anche, senza organizzazione e quindi la Dea ne ha approfittato contrattaccando, nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà dal secondo goal: abbiamo perso ancora di più equilibrio nonostante avessimo provato ad andare in avanti.