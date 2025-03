Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Feyenoord: «Domani Sommer torna titolare, sono ottimista su Lautaro e de Vrij. In attacco…»

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchiapre: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida di Champions LeagueLadi Simone, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di, sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League (con l’andata vinta dai nerazzurri per 0 a 2). Laavrà inizio alle ore 15:00, noi diNews24 la seguiremo live.COSA PASSA NELLA TESTA DELL’ALENATO CHE HA 19 PARTITE POTENZIALI DA UNA IMPRESA CHE RIMARREBBE PER SEMPRE? – «Il mio stato d’animo è molto buono.focalizzato in questo momento sulla partita disera col. Affrontiamo una squadra dopo che all’andata abbiamo vinto 2 a 0 ma siamo passati 32 ore fa da una partita che ci ha insegnato che se non teniamo alta la concentrazione, la determinazione e l’aggressività tutte le partitecomplicate.