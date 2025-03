Internews24.com - Conferenza stampa Dumfries pre Inter Feyenoord: «Vi svelo quella che è la mia forza quest’anno, ecco che partita mi aspetto da parte loro»

di Giuseppe Colicchiapre: le parole dell’esterno dei nerazzurri alla vigilia della sfida di Champions LeagueLadi Denzel, queste le parole dell’esterno nerazzurro, in compagnia del tecnico Simone Inzaghi, alla vigilia di, sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League (con l’andata vinta dai nerazzurri per 0 a 2). Laavrà inizio alle ore 15:00, noi diNews24 la seguiremo live.CHESERVE DOMANI SERA? – «Un’che gioca bene, sono due partite quindi questo sarà il secondo tempo. Bisogna vincere, voglio andare ai quarti di finale quindi bisogna giocare bene».IL MIO SEGRETO IN QUESTA STAGIONE PER ESSERE IL DIFENSORE CON PIU’ GOL? – «E’ una stagione buona però prima pensavo tanto alla mia concentrazione, è difficile stare bene tutto l’anno ma ho fatto un bel lavoro e sono orgoglioso di come sono cresciuto».