Con la Brazilian manicure colorare fuori dai bordi si può E lo smalto dura di più

La Russian, o dry, è senza dubbio la più amata, perché elimina completamente le cuticole e fa sembrare le unghie più lunghe e più ordinate. Poi c’è lagiapponese che, come vuole la tradizione dell’impero del sol levante, è delicata e si prende davvero cura della salute di mani e unghie. E ora c’è labrasiliana, che punta tutto sulla tecnica per farre lopiù a lungo. Paese che vai, usanze – o meglio,– che trovi. E ognuna ha una sua peculiarità. Nel caso specifico di quella brasiliana, la modalità di applicazione delloè il momento saliente di tutto il procedimento, nonché il motivo per cui è diventata virale su TikTok.Cos’è labrasilianaLabrasiliana è una tecnica particolare in cui loviene applicato su tutto il letto ungueale e anche oltre idell’unghia.