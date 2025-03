Bergamonews.it - Comunicazione politica e campagne elettorali protagoniste a InnovaBergamo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Saranno Giovanni Diamanti e Mauro Ferrari i prossimi ospiti dell’Associazione: appuntamento alle 18.30 il 14 marzo negli spazi di via San Benedetto 3, quartier generale dell’associazione e dell’eurodeputato Giorgio Gori, per parlare die dielettorale.E proprio con Giorgio Gori e la giornalista Silvia Valenti i due dialogheranno, in un evento a offerta libera, basta registrarsi sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/1246989231359Continua così un percorso, quello avviato dall’Associazione in questi mesi, di approfondimento del linguaggio dellae delladella. Sono diversi, infatti, i protagonisti di questi argomenti passati dalla sala Taiocchi di via San Benedetto 3, da Pietro Raffa a Domenico Petrolo, da Livio Gigliuto a David Allegranti.