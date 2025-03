Ilgiorno.it - Comune, la settimana della svolta. Segreteria Pd in pressing su Sala. Bardelli oggi parla in aula e se ne va: chi sarà il suo sostituto?

Milano –decisiva per il riassettoGiunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe, dopo gli arresti domiciliari dell’ex dirigente comunale e componenteCommissione per il Paesaggio Giovannioni e le annunciate dimissioni dell’assessore alla Casa Guido, che in un’intercettazione telefonica del dicembre 2023, quando non era ancora assessore, diceva “dobbiamo far cadere questa Giunta” e criticava aspramente l’operato dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dell’ex direttrice di settore Simona Collarini.pomeriggio, in aperturaseduta del Consiglio comunale,interverrà inper spiegare il motivo del suo passo indietro e rivendicare quanto fatto dal luglio scorso a, in particolare il Piano straordinario per la Casa, apprezzato sia dache dal Pd.