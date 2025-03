Genovatoday.it - Comunali: Piciocchi ha deciso: "Ilaria Cavo sarà la mia voce"

Leggi su Genovatoday.it

Il candidato sindaco del centrodestra Pietroha chiesto alla parlamentare di Noi Moderatidi farle da vice in caso di vittoria.Lo ha detto lo stessoall'uscita dal vertice settimanale con la coalizione, che ha tenuto come ogni lunedì mattina in Regione."Ho.