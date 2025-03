Fanpage.it - Come vivono gli animali selvatici nei circhi: “È questo tipo di vita che presuppone un maltrattamento etologico”

Leggi su Fanpage.it

L’isolamento è una tortura per gli esseri umani e per gli altri. Neiperò migliaia dicadono vittima di monotonia e stress, privati della possibilità di esprimere i loro comportamenti naturali. Il circo stesso è una forma di, anche quando non si verifica violenza fisica.