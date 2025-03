Iltempo.it - Come sta il Papa? Per il ritorno a Santa Marta "è presto". Mangia "cibi solidi"

Leggi su Iltempo.it

Trapela cauto ottimismo dal Policlinico Gemelli, dove ormai dal lontano 14 febbraio è ricoveratoFrancesco.riferito dallaSede nell'ultimo bollettino diramato, le condizioni di Bergoglio risultano in "lieve miglioramento" ma il quadro clinico resta "complesso" e la prognosi "riservata". È infatti ancora troppo "" per parlare di eventuali dimissioni del Pontefice dalla struttura ospedaliera e di un successivo. Lo fanno sapere fonti vaticane, ricordando che bisogna prima attendere che lo staff medico reputi la situazione meno a rischio. Le stesse fonti, poi, non escludono che, in caso di stabilità e di assenza di nuove crisi, gli aggiornamenti possano essere diffusi con l'intervallo di un giornoavvenuto da venerdì. Della polmonite non si sente più parlare, ma,scritto oggi da Il Tempo, si attende la prossima tac.