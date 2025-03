Gqitalia.it - Come potenziare al meglio gli esercizi alla panca: «Chi desidera migliorare, deve imparare le tecniche fino a padroneggiarle»

Leggi su Gqitalia.it

Lapiana e i relativi, protagonisti assoluti della giornata dedicata ai pettorali, hanno rappresentato per molto tempo il primo banco di prova della forza dei sollevatori di pesi. Certo, esistono tantissimi altri modi, più efficaci e a 360°, ma chi vuole solo mettere su muscoli, non ne può fare a meno. In più, esistono centinaia di film hollywoodiani che ne ricordano costantemente l'importanza.Il punto fondamentale non è tanto quanto si solleva, malo si fa. Un principio fondamentale che vale sia per chi inizia sia per gli appassionati. Una volta assimilato questo principio, ecco cosa serve per ottimizzare gliscoperta del modo migliore di ottimizzare glipiana, chi scrive ha avuto modo di parlare con i migliori istruttori, preparatori atletici e professionisti del settore, i quali hanno studiato ogni movimento necessario e conoscono a menadito anche le ricerche più avanzate.