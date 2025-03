Gamberorosso.it - Come il sushi sta sfamando l’Ucraina durante la guerra, diventando simbolo di ribellione

Leggi su Gamberorosso.it

Le specialità nipponiche sono quanto di più lontano ci possa essere dal cibo tradizionale ucraino. Eppure è il cibo più diffuso nel Paese. Il corrispondente diindipendente Tim Mak ha raccontato alla rivista Bon Appétit la cosa più sorprendente che ha imparato negli ultimi tre anni a Kyiv: la passione ucraina per il. Perché la specialità giapponese è così popolare? Ormai è talmente radicata nella cultura che molti non ci fanno più caso. «È semplicemente delizioso» è la risposta più comune. Ma ci sono aspetti sottili in cui la presenza delin Ucraina si intreccia con la sua politica.Ilè una presenza fissa sulle tavole ucraineIn tutto il Paese, in quasi tutte le postazioni militari, dalle grandi città ai più piccoli villaggi, i rolls digiapponese, classici e con divagazioni locali, fanno parte della dieta delle truppe.