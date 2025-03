Cultweb.it - Com’è fatto il cuore della Luna? La risposta è sorprendente

Leggi su Cultweb.it

Per decenni, gli scienziati si sono interrogati sulla composizione interna. Il dibattito si concentrava su un quesito cruciale: il nucleore è completamente fluido o contiene una parte solida? Ora, grazie a una nuova ricerca, il mistero è stato finalmente risolto. Gli studiosi hanno confermato che ilassomiglia molto a quelloTerra. Quindi è un nucleo solido di ferro, avvolto da un guscio fluido. Questa scoperta offre nuove prospettive sulla storia del nostro satellite e sul suo antico campo magnetico.Il team guidato dall’astronomo Arthur Briaud, del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica in Francia, ha utilizzato un approccio innovativo per sondare l’internore. Combinando dati provenienti da missioni spaziali, esperimenti di laser-rangingre e analisi gravitazionali, gli scienziati hanno sviluppato un modello aggiornatostruttura