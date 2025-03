Superguidatv.it - Coma_Cose, il nuovo album è VITA_FUSA: “Vogliamo dedicarci progetti come persone singole. Ma il duo rimarrà e farà uscire altri dischi” – Intervista Video

È uscito lo scorso venerdì 7 marzo 2025, ildei ComaCose dal titolo VITAFUSA, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati vinile gold, vinile rosa e CD. Il duo celebrerà i 10 anni di carriera con due speciali date evento che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). Dal 19 giugno avrà inizio il tour, con una serie di date che porteranno i ComaCose a esibirsi nei principali festival estivi. Il duo inoltre incontrerà il loro pubblico in due instore previsti per l’11 marzo a Milano (ore 17:30 – Mondadori Duomo) e il 12 marzo a Roma (17:30 – Discoteca Laziale).ComaCose, ilè VITAFUSA –Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano CUORICINI, i ComaCose pubblicano unintimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il loro percorso, raccontando uncapitolo molto personale.