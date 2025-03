Secoloditalia.it - Colpo di mano sulle elezioni in Romania: l’esclusione di Georgescu «attacco alla democrazia»

L’ufficio elettorale dellaha bocciato la candidatura del leader della destra sovranista, Calin, alle prossimesenza specificarne le ragioni. Dopo la notizia dell’ineleggibilità di, candidato indipendente sostenuto anche ddestra conservatrice di Aur, guidata da George Simion, molti dei suoi sostenitori sono scesi in piazza a Bucarest per protestare. Le contestazioni sono poi sfociate negli scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha lanciato gas lacrimogeni nel tentativo di far disperdere la folla.ha definito la sua esclusione dalle«undirettonel mondo». «L’Europa – ha aggiunto – è ormai una dittatura, lavive sotto la tirannia».avrà la possibilità di impugnare la decisione presso la Corte costituzionale, ma si tratta dello stesso organismo che a dicembre del 2024 aveva annullato le