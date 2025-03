Sport.quotidiano.net - Colpaccio dell’Allianz. Espugnata Civitanova. Quarti al via col botto

Colpo grossoMilano. In trasferta, in cinque set, i lombardi si impongono contro la Cucine Lube. All’Eurosuole Forum va in scena una partita altalenante, con ambo le squadre che faticano in contrattacco e difesa. Sono i lombardi nei primi minuti di gioco a fare la partita. Peccato che a metà parziale si spenga la fiamma e sia la Lube a giocare a braccio più sciolto, procurandosi sei palle set. Con le spalle al muro, grazie agli ingressi di Larizza e Otsuka, l’Allianz neutralizza tutte le occasioni dei cucinieri portandoli ai vantaggi dove sono comunque i padroni di casa a imporsi. La reazione dei lombardi arriva nel secondo parziale, con Piazza che trova la carta vincente lasciando in campo il nipponico. Milano pareggia i conti. La compagine meneghina parte bene nel terzo per poi subire il ritorno dei marchigiani che giocano meglio e si portano sul 2 a 1.