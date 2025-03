Unlimitednews.it - Colosimo “Spiegare a ragazzi che il lavoro è meglio della delinquenza”

NAPOLI (ITALPRESS) – "In territori come questo la cosa più importante è dare l'alternativa aiche un, anche se magari inizialmente non particolarmente ben pagato, è sempre miglioreche magari in un primo momento ti dà più soldi, ma poi quei soldi non li utilizzerai perché dovrai pagare il conto con lo Stato. Se invece tu lavori onestamente, potrai prenderti tutte le soddisfazioni che la vita può darti". Così la presidenteCommissione Parlamentare Antimafia, Chiara, parlando con i giornalisti a Napoli a margine dell'incontro con gli studenti dell'Istituto alberghiero Antonio Esposito Ferraioli per l'appuntamento "Scuola e legalità: costruire insieme un futuro senza mafia".