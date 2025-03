Spazionapoli.it - “Colombo? Gli devo dare 5.5!”, Calvarese boccia l’arbitro di Napoli-Fiorentina: l’analisi

Leggi su Spazionapoli.it

ha portato con sé anche un paio di episodi dubbi che hanno acceso la polemica in merito all’arbitraggio da parte del direttore di gara. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Giampaolo, ex arbitro, che ha analizzato i due episodi maggiormente discussi.“Comuzzo-Lukaku?ha adottato una soglia d’intervento alta, è sostenibile non concedere calcio di rigore. Rimane un contatto sulla norma, è simile a quello che accade tra Kean e Rrhamani, questi corpo a corpo sono regolari. Non sarei stato d’accordo se avesse fischiato uno dei due contatti, inveceè stato coerente con le sue scelte”, ha commentato.L’ex arbitro non ha dubbi: la scelta sul voto perProseguedi, che spiega il contatto tra Gilmour e Fagioli e anche la motivazione dietro il voto finale scelto per