Quotidiano.net - Colloqui bilaterali in Arabia Saudita: Zelensky cerca il supporto USA per la pace

"L'Ucraina hato lafin dal primo secondo della guerra. E abbiamo sempre detto che l'unica ragione per cui la guerra continua è la Russia": lo ha dichiarato in un messaggio sui social media il presidente ucraino, Volodymyr, alla vigilia del deiinfra delegati di Ucraina e Stati Uniti. L'Ucraina deve essere "seria" nelle trattative di: "non ha le carte", aveva detto ha Donald Trump, prevedendo che Kiev firmerà l'accordo sui minerali. Secondo fonti informate del Financial Times, neidi domani a Riad, "l'Ucraina cercherà di convincere gli Stati Uniti a riprendere la (condivisione di) intelligence e ilmilitare, convincendo Donald Trump che Volodymyrvuole una rapida fine della guerra con la Russia".