Ilfattoquotidiano.it - Collisione tra una petroliera Usa e un cargo tedesco: allarme al largo delle coste britanniche nel Mare del Nord

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è il timore di un disastro ambientale aldel Regno Unito, neldel, dopo latra unasvedese che batte bandiera Usa e un mercantile. A bordo della nave che trasportava greggio si è sprigionato un incendio ed è stata necessaria un’operazione d’emergenza per tentare di evacuare i marinai a bordo.Lafa capo alla Stena Bulk, società armatrice con sede in Svezia, ed era stata affittata dalla Crowley, azienda americana di trasporto marittimo basata a San Francisco. Ilsi chiama “So Long” ed è di proprietà della Reederei Köpping, armatore e spedizioniere che ha il suo quartier generale nel fiordo di Kiel, in Germania.Notizia in aggiornamentoL'articolotra unaUsa e unalneldelproviene da Il Fatto Quotidiano.