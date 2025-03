Thesocialpost.it - Collisione nel Mare del Nord: scontro tra petroliera militare Usa e cargo, incendio a bordo

Un grave incidente marittimo è avvenuto al largo delle coste del Regno Unito, neldel, dove unastatunitense è entrata incon una nave. La notizia è stata diffusa dalla BBC, che cita fonti della Guardia Costiera britannica.Loè avvenuto nei pressi della città portuale di Hull, da dove sono stati attivati i soccorsi. A seguito dell’impatto, sullasi è sviluppato un, facendo temere conseguenze ambientali legate a un potenziale sversamento di combustibili in.Le autorità marittime stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per contenere le fiamme e mettere in sicurezza gli equipaggi delle imbarcazioni coinvolte. Non è ancora chiaro se ci siano feriti o dispersi, né l’entità esatta dei danni riportati dai due mezzi.