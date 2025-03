Iltempo.it - Coldtrading e l'eccellenza di David Ferrara. “La competenza è l'unico vero vantaggio”

C'è un momento, nella vita di ogni trader, in cui il mercato decide se sei degno di restare o se sei solo un altro nome destinato a scomparire.quel momento lo ha vissuto, lo ha affrontato e lo ha superato. A differenza di molti che si avvicinano al trading con l'idea di guadagni facili e strategie improvvisate,ha affrontato i mercati con la disciplina di un atleta che punta all'oro. E mentre molti si concentravano sul “colpo di fortuna” o sull'ennesima strategia miracolosa, lui studiava, analizzava gli errori, perfezionava il suo metodo, comprendendo una verità fondamentale: Il trading è come il mare: chi si tuffa senza saper nuotare affonda, ma chi impara a navigarlo con metodo e disciplina può attraversarlo con successo. Oggi,non è solo un trader di successo, ma un punto di riferimento per chi vuole entrare nei mercati con consapevolezza.