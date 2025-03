Coldiretti Campania | Stop ai cibi ultraformulati nelle mense scolastiche

Leggi su Ildenaro.it

Basta con l’obesità infantile inai. A lanciare il monito è lache invita le scuole e lea tenere la guardia alta contro la cattiva alimentazione in occasione della Giornata internazionale della refezione scolastica che si celebra il 10 marzo.Del resto i dati parlano chiaro. Il 43% dei bambini che vivono insono obesi o in sovrappeso (il 6% è in condizioni di obesità grave). Quelli sottopeso sono solo 1,3%. Dati resi noti dal rapporto EpiCentro che fa capo all’Istituto Superiore di Sanità e riguardano un panel rappresentativo di bambini di terza elementare. Per quanto riguarda la merenda del mattino, solo una piccola parte dei bambini (23%) consuma uno spuntino che si può considerare adatto, mentre l’80% mangia cose inadeguate.