Formiche.net - Coinvolgere la finanza privata nel riarmo europeo. La proposta francese

Leggi su Formiche.net

Il ministro dell’Economia, Éric Lombard, ha evidenziato come “esistano delle piste interessanti di mobilitazione del risparmio dei francesi” per finanziare gli investimenti per la Difesa, senza dover aumentare contestualmente le tasse. Uno dei problemi principali connessi non solo a ReArm Europe, ma anche ai piani nazionali di rafforzamento della propria deterrenza militare, è proprio quello di natura economica.Si ragiona su quanto e come (invero, il “come” è più trascurato) spendere ma una questione centrale è anche dove trovare le risorse. Perché proprio sull’individuazione delle risorse economiche necessarie stanno nascendo i primi importanti distinguo in sede europea. Un esempio, la richiesta italiana di lasciare libera scelta sui fondi di coesione, senza obbligatoriamente dirottarli sugli investimenti militari.