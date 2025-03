Liberoquotidiano.it - Cnpr Forum, la cybersecurity è una sfida per sicurezza nazionale ed economia

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Non solo è a rischio lama, in molti casi, anche quella delle singole persone perché spesso gli attacchi hacker mirano ai singoli e producono danni economici consistenti. Sono a repentaglio settori importanti ed è necessario sostenere anche economicamente gli Enti locali e i privati per alzare i propri livelli di difesa. Ladeve essere al centro dell'attenzione della politica in quanto alcuni attacchi sono in grado di bloccare e condizionare i grandi soggetti pubblici. Penso a quelli portati contro alcune Asl o realtà della Pubblica Amministrazione, ma questi attacchi sono anche in grado potenzialmente di bloccare i sistemi di produzione dell'energia di un paese fino a fermare una centrale elettrica. Siccome questi attacchi stanno crescendo e sono sempre più efficaci è necessario che ci sia una risposta di sistema dei singoli paesi e dell'Europa tutta.