Quotidiano.net - Club Med dà il via alle candidature. Si cercano 480 professionisti

MOLTI DEI VOLTI noti dello spettacolo, a cominciare da Fiorello, hanno esordito lavorando nei villaggi turistici e nei resort. E ogni anno sono migliaia le opportunità di lavoro che arrivano dal mondo del turismo e dell’ospitalità.Med ha aperto le sue posizioni per la stagione turistica 2025. Sono 480 i profili ricercati daMed, nei propri resort, in Italia e nel mondo. L’azienda, leader nel settore dell’ospitalità, ha aperto leper la stagione turistica 2025 e ci sono davvero molte opportunità per tutte e tutti. Fra le figure ricercate ci sono anche 20 profili per promuovere la gammaMed Exclusive Collection e la sua definizione di lusso. Ben 250 delle 480 posizioni aperte sono in Italia.Med ricerca persone in grado di condividere i valori aziendali, "responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà".