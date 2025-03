Lanazione.it - Club Arezzo supera Prato per 3-1

, 10 marzo 2025 –per 3-1. Continua la marcia dei Botoli che conquistano il secondo successo consecutivo nella pool promozione, i ragazzi di coach Morellino brillantementeper 3-1. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Entrambe le formazioni venivano da 11 vittorie consecutive ed erano quindi in ottima forma, tutti gli atleti scesi in campo hanno regalato un bellissimo spettacolo di volley di alto livello al folto pubblico del Maccagnolo. Buona partenza dei Botoli che rispondono colpo su colpo agli avversari, Conti e compagni sembrano molto concentrati e trovano lo strappo sul finale di set portandosi in vantaggio per 20-16, tutto sembra filare liscio ma, complici diverse sviste arbitrali in favore degli ospiti, il set si riapre e i fiorentini trovano la giocata vincente con un muro di Corti su Conti che regala il set agli ospiti per 24-26 .