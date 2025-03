Dilei.it - Clizia Incorvaia, la difficile ripresa dopo il lutto: “Molti non capiranno”

Una settimana fa una stella del cinema italiano ci ha lasciati per sempre. Si tratta di Eleonora Giorgi che si è dovuta arrendere a un terribile tumore al pancreas tra le braccia dei due figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e dell’ex marito Massimo Ciavarro, al suo fianco fino all’ultimo respiro.Molto addolorata per quanto accaduto anche la nuora, moglie del secondogenito dell’attrice, Paolo Ciavarro che, negli ultimi giorni, ha utilizzato diverse volte il suo canale Instagram ufficiale per ricordare la suocera. Adesso l’ex gieffina ha deciso di riprendere la sua quotidianità e la sua attività lavorativa da digital creator, dicendosi pronta a ricevere le critiche di chi non capirà la sua decisione.si racconta sui socialha conosciuto Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip e tra i due è nato un grande amore, che li ha portati a diventare genitori del piccolo Gabriele e a convolare a nozze nel 2024.