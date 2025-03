Ilfattoquotidiano.it - Clizia Incorvaia e quella foto con Paolo che ricorda Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro in “Sapore di mare”: “È una promessa”

Una settimana fa, il mondo dello spettacolo ha detto addio a. L’attrice si è spenta all’età di 71 anni, dopo aver scoperto nel 2023 di essere malata di un tumore al pancreas. Il giorno della sua scomparsa, la famiglia, che è sempre stata al suo fianco, ha diramato un breve comunicato: “Si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”. E a omaggiare nuovamenteè stata la nuora,, che ha condiviso sui social un post in sua memoria. Lanon è passata inosservata, non solo per il ricordo, ma anche per il tributo alla sua carriera cinematografica., 44 anni, ha sposato nell’estate del 2024, figlio dell’attrice, e insieme hanno accolto il loro primogenito, Gabriele. Immediatamente dopo il funerale di, laaveva affidato ai microfoni di Caterina Balivo parole cariche di dolore: “Non ho perso una suocera, oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna di avventure”.