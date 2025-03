Sport.quotidiano.net - Cittadella, altra sgasata . Sesto posto in classifica

Fiorenzuola 02 FIORENZUOLA (3-5-2): Ghisleri; Peretti (1’st Sementa), Ronchi (10’st Gavioli), Parisi; Carrozza (26’st Piro), De Ponti, Boscolo Chio (1’st Postiglioni), Lauciello, Lomolino; Cocuzza, Ceravolo. A disp. Ansaldi, Bran, De Simone, Russo, Rota. All. Cammaroto(3-5-2): De Fazio; Boccacini, Fort, Sabotic (26’st Mora); Manzotti (19’st Martey), Osuji (40’st Bertani), Marchetti, Mandelli, Sardella; Sala (34’st Rovatti), Formato (17’st Guidone). A disp. Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. Gori Arbitro: Belingheri di Lecco Reti: 38’ Formato, 45’st Marchetti Note: ammoniti Manzotti, Mora Terza vittoria nelle ultime 5 gare, playout distanti 9 punti eritrovato dopo oltre 3 mesi. Lacompleta il suo 2025 di risalita sbancando il campo di un Fiorenzuola sempre più sul baratro dell’Eccellenza e con un gol per tempo mette una pietra probabilmente tombale sul discorso salvezza, per la quale manca ora davvero pochissimo.