Puntomagazine.it - Circola a bordo di un veicolo con targhe false di nazionalità polacca e con telaio contraffatto: denunciato un 51enne

La Polizia di Stato haun uomo di Cercola per riciclaggio e contraffazione di sigilli di Stato, dopo aver scoperto che ilconpolaccheNella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato haundi Cercola, per i reati di riciclaggio e contraffazione ed utilizzo di sigilli di Stato; allo stesso sono state, altresì, contestate diverse violazioni del Codice della Strada.In particolare, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato unconpolacche, sulla tratta autostradale A30, nei pressi dello svincolo di Palma Campania.Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno riscontrato delle anomalie relative ai dati identificativi dele l’effettiva contraffazione deldella vettura, che è risultata essere stata immatricolata in Italia e provento di furto avvenuto a Latina nell’ottobre del 2020.