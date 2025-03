Circeo, il Comune cerca partner per il progetto Archeo-Cuba

Leggi su Ilfaroonline.it

San Felice, 10 marzo 2025 – Ildi San Feliceinforma che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un soggetto che realizzi le iniziative di re-granting nell’ambito dellogia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici.Finalità del:• Valorizzazione delle areelogiche come motore di sviluppo economico e culturale.• Realizzazione di un Parcologico e di itinerari naturalistico-culturali tra L’Avana e Matanzas.• Adozione di strumenti innovativi nei musei per un’esperienza interattiva e partecipativa.• Promozione di scambi di esperienze e buone pratiche tra il territorio di San Felicee ini.• Formazione rivolta ai giovani del territorio sui temi della cooperazione internazionale.