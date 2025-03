Cinecittà World, al via la nuova stagione 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 10 marzo– Da venerdì 14 marzo riapre. Il Parco del cinema e della Tv di Roma torna a regalare emozioni e adrenalina con 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema ispirate al grande schermo e un ricco calendario di eventi per tutte le età.Il parco divertimenti della Capitale, scelto come set della serie Miss Fallaci, attualmente in onda su Rai1, presenta la prima novità dell’anno: “10 anni di”, l’esclusiva mostra allestita al Cinetour che celebra il primo decennio del Parco. Un viaggio nella memoria attraverso progetti originali, disegni e tavole firmate dallo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, oltre a cimeli inediti e contenuti video che svelano i segreti della sua creazione.La magia cinematografica è la protagonista indiscussa della