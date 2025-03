Romadailynews.it - Cina: viaggi ferroviari di passeggeri raggiungono 726 mln a gen-feb

deiinsono aumentati del 4,7% su base annua raggiungendo i 726 milioni nei primi due mesi del 2025, stabilendo un massimo storico, ha dichiarato oggi l’operatoreo cinese. Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., questa crescita e’ stata in parte guidata dall’annuale corsa aiper la Festa di primavera, che ha portato a un significativo aumento degli spostamenti della popolazione tra le regioni. Durante questo periodo, la sovrapposizione deidi studenti, lavoratori e altre persone che visitavano le loro famiglie con quelli di chiava solo per turismo ha contribuito a un notevole aumento del volume diin treno. Per soddisfare questa forte domanda di, nel periodo sono stati operati in media 11.