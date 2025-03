Romadailynews.it - Cina: rinvenuti nuovi siti di cultura Hongshan nel Liaoning

Leggi su Romadailynews.it

Gli archeologi hanno recentemente scoperto diversidellanella citta’ di Lingyuan, nella provincia nord-orientale cinese del, secondo l’istituto provinciale delper i repertili e l’archeologia. Grazie alla raccolta e all’analisi di campioni, queste scoperte forniscono nuove prove del processo evolutivo della. Irecentementesi trovano nel complesso del sito di Wubaiding, dove gli archeologi dell’istituto hanno condotto un’indagine archeologica sistematica su circa 285.000 metri quadrati. Durante questa indagine, hanno raccolto cocci di ceramica e manufatti in pietra di varie epoche e hanno trovato un totale di 53, tra cui 38 restili che vanno dal Neolitico all’Eta’ del bronzo. “Questa indagine archeologica fornisce le coordinate chiave per esplorare idi insediamento che si sono evoluti in coordinamento con l’area centrale della”, ha dichiarato Yu Huaishi, ricercatore dell’istituto.