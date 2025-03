Romadailynews.it - Cina: Pechino, giudici donne svolgono mansioni quotidiane

Leggi su Romadailynews.it

Hou Yanrong (a destra), giudice della Corte del popolo del distretto di Haidian a, conduce un processo online presso la corte a, capitale della, il 6 marzo 2025. Oggi ricorre la Giornata internazionale dellegiudice, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2021 per sottolineare il contributo dellenel sistema giudiziario e incoraggiare un maggior numero dia ricoprire ruoli giudiziari. In vista della giornata, i giornalisti di Xinhua hanno visitato ledella Corte del popolo di Haidian a. Queste lavoratrici sono seriamente impegnate in servizi d’ufficio e sul campo, come l’archiviazione dei casi e i contenziosi, i processi in tribunale, la mediazione delle controversie, l’applicazione delle decisioni del tribunale e le campagne di informazione per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.