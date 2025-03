Romadailynews.it - Cina: inaugura hub innovativo per collaudo apparecchiature di fascia alta

Laha recentementeto a Pechino un centro nazionale di innovazione per il controllo non distruttivo (CND) sudi, con l’obiettivo di far progredire le tecnologie di indagine smart a sostegno del settore manifatturiero intelligente del Paese. Il centro, sotto il controllo dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, sostenuto principalmente dal centro di ricerca e test sulle tecnologie di difesa della China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC), si concentra sulla ricerca di tecnologie all’avanguardia, dirompenti e comuni nei controlli non distruttivi delledi, ha riportato oggi il “People’s Daily”. Secondo il rapporto, il centro cerca di creare una piattaforma collaborativa che integri l’industria, il mondo accademico e la ricerca.