Cina: IA sotto i riflettori alle "due sessioni"

Sulla scia del clamore suscitato a livello mondiale dalla startup tecnologica cinese DeepSeek, l’intelligenza artificiale (IA) e’ diventata prevedibilmente una parola d’ordine“due” in corso in, mentre gli osservatori guardano con interesse a come si inserira’ nella spinta al ringiovanimento della nazione. DeepSeek e l’intelligenza artificiale sono stati spesso menzionati nelle discussioni e nelle conferenze stampa delleannuali dell’Assemblea nazionale del popolo (NPC), l’organo legislativo nazionale cinese, e del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico. “Negli ultimi giorni, se non si parla di DeepSeek, sembra che non si sia al passo con le tendenze”, ha dichiarato Wu Qing, presidente della Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli, durante una conferenza stampa a margine delle “due”,lineando il contributo di DeepSeek alla recente rivalutazione degli asset cinesi.