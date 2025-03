Romadailynews.it - Cina: funzionaria, occupazione registra buon inizio quest’anno

L’cinese ha avuto un, come mostra la situazione dei primi due mesi, ha dichiarato ieri una. Nel periodo gennaio-febbraio, le imprese del Paese hanno accelerato la ripresa della produzione dopo le vacanze per la Festa di primavera, ha dichiarato il ministro delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale Wang Xiaoping in una conferenza stampa a margine della sessione annuale della legislatura nazionale. Sostenuto dalle politiche di sostegno del governo, Wang si aspetta chela situazione occupazionale del Paese mantenga una stabilita’ complessiva con dei miglioramenti. Il Paese si e’ impegnato ad attuare macropolitiche piu’ proattive e d’impatto, che forniranno un forte sostegno alla crescita economica e all’, ha dichiarato Wang.