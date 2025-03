Quifinanza.it - Cina e Canada sfidano i dazi Usa, via a contro-tariffe fino al 15%

Dopo la decisione degli Stati Uniti di aumentare ial 20% sui prodotti cinesi, Pechino ha risposto colpendo al cuore dell’economia americana: nuovedel 10% e 15% su grano, pollame e cotone. E mentre il presidente Donald Trump evita ogni domanda su una possibile recessione, ilalza la voce: “I nostriresterannoa quando gli Stati Uniti non ci mostreranno rispetto”, ha dichiarato il nuovo premier Mark Carney.Il braccio di ferro tra Stati Uniti,agita i mercati e fa tremare le Borse. L’unico Paese a ritagliarsi il proprio spazio è il Messico, che grazie al pressing dell’industria automobilistica, ha strappato a Trump un congelamento deisulle esportazioni. Per adesso, almeno.cinesi al 15% e 10% su tanti prodottiPechino non ha perso tempo.